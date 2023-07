Calcio: Serie B. Balata “Caso Lecco una vergogna, società sconcertate”

Dura presa di posizione del presidente della Lega della categoira cadetta. ROMA (ITALPRESS) – "Il Lecco non era un'associata della Lega B. Credo che questa roba sia una vergogna, vedremo, aspetteremo e adempiremo a decisioni dei giudici. La Serie B ha un piano con valenza di natura industriale con obblighi verso i licenziatari e gli sponsor. Non si può pensare che i giudizi sulle ammissioni del campionato finiscano dopo le competizioni sportive e che le competizioni sportive debbano soffrire questo genere di tempistica. È una cosa che va risolta definitivamente. Tutte le mie società sconcertate". Così Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, all'uscita dal Consiglio Federale della Figc, interviene sulla vicenda che vede coinvolte Perugia-Lecco per l'ammissione alla Serie B. "C'è stato un spostamento, deciso il 27 aprile dalla Lega Pro delle gare dei playoff che non erano ancora iniziati. A novembre '22 un comunicato federale stabiliva gli step per procedere con gli adempimenti relativi all'iscrizione. Ora, nel momento che si definisce tutto questo, si va ad apporre la nuova finale il 18 giugno, quindi successivamente alla scadenza per la dimostrazione dei criteri infrastrutturali prevista per il 15, fatevi una domanda e datevi una risposta", conclude Balata. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pdm/red 24-Lug-23 15:22