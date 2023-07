Calciomercato: Genoa. Retegui “Sono felice, realizzo un sogno”

L'attaccante della Nazionale azzurra in Italia "Viaggio lungo, domani firmiamo". MILANO (ITALPRESS) – "Sono molto contento di essere qui, per me è un onore: sono felice, è un sogno". Queste le prime parole di Mateo Retegui, appena sbarcato in Italia (è atterrato a Milano, ndr.) per firmare col Genoa. L'attaccante della Nazione è carico e voglioso di iniziare questa nuova avventura: "Domani parliamo, è stato un viaggio molto lungo, domani parliamo e firmiamo. Se mi sento pronto? Sì", ha aggiunto Retegui. – foto Image – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 24-Lug-23 13:28