Superbike: Annullato il round in Argentina, cambia chiusura 2023

Decisione maturata per "l'intenso calendario elettorale affrontato dal Paese". ROMA (ITALPRESS) – "Il round argentino, chiusura del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike 2023, in programma dal 13 al 15 ottobre lungo il Circuito San Juan Villicum, è stato annullato. Questa decisione è dovuta all'intenso calendario elettorale affrontato dal Paese, che ha portato a una situazione complessa che condiziona la vita quotidiana di persone, province e imprese". Lo hanno reso noto gli organizzatori del Mondiale Sbk. "Considerando la vicinanza delle prossime elezioni nazionali e provinciali, la Dorna WSBK Organization (DWO), il Grupo OSD e il governo di San Juan hanno scelto di sospendere l'evento in programma al Circuito di San Juan Villicum", si legge acnroa sul sito della WorldSBK. La FIM e la Dorna WSBK Organization annunceranno a breve la nuova sede che ospiterà l'ultimo round della stagione 2023 del MOTUL FIM Superbike World Championship. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 24-Lug-23 11:24