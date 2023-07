Tennis: Torneo Toronto. Forfait Djokovic “È la decisione giusta”

Il serbo salta il Masters1000 a causa di un affaticamento. ROMA (ITALPRESS) – "Mi sono sempre trovato bene in Canada ma, dopo averne parlato con il mio team, credo sia la giusta decisione da prendere". E' quanto si legge in un comunicato stampa rilasciato da Novak Djokovic in merito alla sua mancata partecipazione nel Masters1000 di Toronto, al via il prossimo 7 agosto. A dar la notizia del ritiro del serbo, numero 2 del mondo, dal tabellone canadese, a causa di un affaticamento, sono stati ieri sera gli organizzatori stessi dell'evento. "Ci tengo a ringraziare il direttore del torneo Karl Hale – si legge ancora nella dichiarazione rilasciata da Djokovic – per aver compreso i motivi della mia decisione. Spero di poter tornare in Canada e a Toronto nei prossimi anni". Djokovic si è imposto per ben quattro volte in carriera nel Masters1000 canadese registrando un record di ben 37 vittorie e sole 7 sconfitte fino al 2018, anno a cui risale la sua ultima partecipazione all'evento. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 24-Lug-23 13:34