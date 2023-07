Tennis: Torneo Varsavia. Altro forfait per Giorgi

Dopo Budapest l'azzurra salta anche l'appuntamento in Polonia. ROMA (ITALPRESS) – Camila Giorgi ha dato forfait al "BNP Paribas Warsaw Open" (torneo Wta 250 con montepremi pari a 259.303 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento di Varsavia, in Polonia. La 31enne di Macerata, numero 50 del mondo e sesta testa di serie del seeding, che avrebbe dovuto affrontare la tedesca Tatjana Maria, 65 del ranking Wta, ha rinunciato poco prima di scendere in campo per un problema al polso. Al posto della marchigiana ci sarà dunque una qualificata o una lucky loser. Per la Giorgi è il secondo ritiro di fila: aveva già dato forfait a Budapest la scorsa settimana. In tabellone c'è anche Lucrezia Stefanini, 108 del mondo, che ha un compito complicato: è opposta al primo turno alla baby prodigio ceca Linda Fruhvirtova, 55 del ranking Wta e settima favorita del seeding: tra la 25enne toscana di Carmignano e la 18enne di Praga non ci sono precedenti. A guidare il seeding è la beniamina di casa, la polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 24-Lug-23 15:05