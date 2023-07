Calcio: Augello “Accolto benissimo, il Cagliari mi ha voluto fortemente”

"Mister Ranieri mi ha lanciato in A, come tecnico gli devo tanto" CHÂTILLON (ITALPRESS) – "Sono rimasto subito sorpreso da questo gruppo, è molto coeso, l'inserimento è stato semplice". Tommaso Augello è uno dei volti nuovi del Caglari di Ranieri, tornato in Serie A dopo la vittoria dei play-off di Serie B. Il laterale mancino arriva dalla Sampdoria: "Qui ho trovato un buon ambiente, il centro sportivo di Assemini è bellissimo – ha sottolineato Augello in conferenza stampa nel ritiro di Châtillon-Saint Vincent -. Arrivo a Cagliari con grande voglia, porto entusiasmo e tutta la mia esperienza". Il suo acquisto è stato pressochè lampo, con Barreca che ha fatto il percorso inverso, trasferendosi in blucerchiato: "Il Cagliari mi ha voluto fortemente fin da subito – ha detto Augello -. Non ho avuto alcun dubbio: mister Ranieri mi ha lanciato in A, per me è un orgoglio che mi abbia voluto qui. Lo stimo sia a livello umano che come tecnico, gli devo tanto. Conosco bene il suo modo di giocare: ama difendere in maniera compatta, quando però hai la palla ti dà la libertà di spingere sulla fascia, che è quello che mi piace fare". Augello, classe 1994, vuole farsi trovare pronto e aiutare i rossoblù a raggiungere i loro obiettivi: "Mi sono subito buttato in questa nuova esperienza, sono concentrato, con grande voglia di far bene e giocare un campionato di alto livello. Mi metto a disposizione della squadra: sono uno dei calciatori più esperti, ho la maturità giusta per reggere le pressioni, le responsabilità non mi spaventano. Sono qui per aiutare il Cagliari a salvarsi". Infine, il laterale ha concluso parlando di Ranieri e dei suoi sogni: "Il mio idolo è Paolo Maldini: faceva il mio ruolo, l'ho sempre visto come un riferimento. Sono stato vicino alla Nazionale proprio l'anno con mister Ranieri. Se dovesse arrivare sarei felice ma ora non ci penso, non è una priorità: l'obiettivo ora è solo fare bene a Cagliari. Serve un forte approccio e la voglia di migliorarsi sempre". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 25-Lug-23 14:05