Le parole del tecnico dei sardi "Questa mia ultima tappa" CATANZARO (ITALPRESS) – "Credo che finirò la carriera a Cagliari, solo se ci fosse una buona nazionale… quando sono andato in Grecia ci sono rimasto male. Speranze di vedermi allenare in Calabria? No, Cagliari credo sarà la mia ultima tappa". Così Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, da Catanzaro dove è in vacanza, ai microfoni di Tgr Calabria, parlando del suo futuro. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 25-Lug-23 15:48