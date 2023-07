Calciomercato: Atalanta. Stampa, fatta per El Bilal Touré

L'attaccante maliano costerà agli orobici circa 33 milioni, bonus inclusi. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gasperini e l'Atalanta avranno presto un nuovo attaccante. Si tratta del 21enne maliano El Bilal Touré, che arriverà a Bergamo dall'Almeria. Il giocatore, ex Reims, la scorsa stagione in Spagna ha collezionato 21 presenze e sette reti. Lo riporta "L'Equipe", precisando che il club orobico ha battuto la concorrenza dell'Everton, che era da tempo sulle tracce del maliano, e che per il cartellino di El Bilal Touré pagherà una cifra che sfiora i 33 milioni di euro, bonus inclusi. Questa operazione, in caso di fumata bianca, potrebbe "liberare" Rasmus Hojlund. Il danese è inseguito da diversi club, con il Manchester United in pole position. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 25-Lug-23 10:04