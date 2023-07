Nuoto: Mondiali. Paltrinieri in finale negli 800, bene Martinenghi

Per SuperGreg settimo tempo durante le eliminatorie, il varesino vola nei 50 rana. ROMA (ITALPRESS) – Dalle acque libere alla vasca: ai Mondiali di nuoto, in scena a Fukuoka, in Giappone, Gregorio Paltrinieri sempre protagonista. Il campionissimo emiliano si qualifica per la finale degli 800 stile libero, che potrebbe diventare la più veloce di sempre. A ruota Nicolò Martinenghi punta Haiyan Qin e passa facilmente assieme a Simone Cerasuolo il turno nei 50 rana. Poi Alberto Razzetti distribuisce bene i 200 farfalla, senza strappare. Continua dunque con solidità il cammino dell'Italnuoto alla 20esima edizione della rassegna iridata, giunti alla terza sessione delle batterie in vasca. Il vincitore di tutto, che tornerà in acqua nella finale degli 800 in programma mercoledì pomeriggio, è settimo, dopo aver chiuso al quarto posto l'ultima batteria vinta dall'irlandese Daniel Wiffen in 7'43"81. Il vice campione olimpico e primatista europeo (7'39"27) – tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto e allenato da Fabrizio Antonelli – nuota in 7'44"89 e in finale partirà dall'amata corsia uno. Il livello è comunque altissimo e la concorrenza mai così giovane e agguerrita. Il miglior crono è dell'aussie Samuel Short (7'40"90), che precede il tunisino campione olimpico e vice campione mondiale dei 400 stile libero Ahmed Hafanoui (7'41"97) e il tedesco Luka Martens (7'42"04); fuori dall'atto conclusivo invece Florian Wellbrock. "La qualificazione si è rivelata più complicata di quanto pensassi – dice Paltrinieri – Nella batteria precedente alla mia sono andati molto forte e quindi sapevo che avrei dovuto forzare più del previsto". Dopo l'argento nei 100, che l'ha confermato sul podio iridato un anno dopo l'oro di Budapest, torna in acqua Nicolò Martinenghi nei 50 rana. Il 23enne di Varese, primatista italiano (26"33), argento iridato e campione europeo, nuota sciolto in 26"64 e si qualifica per la semifinale con il secondo crono, preceduto solamente dal cinese e campione del mondo della doppia distanza Haiyang Qin con il record asiatico in 26"34. La risposta dell'azzurro – tesserato per CC Aniene e seguito da Marco Pedoja – a Qin è stata però perentoria: "L'argento mondiale mi ha alleggerito. Si dice che vincere aiuti a vincere". Avanza anche un ottimo Simone Cerasuolo – tesserato per Fiamme Oro ee Imolanuoto, allievo di Cesare Casella e secondo a Roma 2022 – che nuota l'ottavo tempo in 27"06, con un primo venticinque molto controllato e frequenze abbastanza ridotte per poi scatenarsi nella seconda parte di gara. Obiettivo centrato e turno superato nei 200 farfalla per Alberto Razzetti, a caccia del riscatto dopo il settimo posto nei 400 misti. Il 24enne di Genova – tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, allenato dal 2020 a Livorno da Stefano Franceschi e bronzo europeo a Roma 2022 – è sesto con la quinta prestazione personale di sempre in 1'55"35. Eliminato, infine, il primatista italiano (1'54"28) Federico Burdisso – tesserato per Esercito e Aurelia Nuoto, seguito da inizio anno da Claudio Rossetto al Centro Federale di Ostia – diciottesimo in 1'56"86. Il 22enne pavese, bronzo olimpico, per entrare in semifinale, doveva essere più veloce dell'1'56"51 dell'australiano Matthew Tample. Per il momento primeggia il giapponese Tomoru Honda – argento a Tokyo 2020 e bronzo iridato in carica – in 1'54"21. – foto LivPhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 25-Lug-23 08:43