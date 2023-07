Tennis: torneo Amburgo. Musetti supera al primo turno Elias Ymer

Al secondo turno affronterà il vincente tra Seyboth Wild e Kovalik AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Esordio con vittoria in due set per Lorenzo Musetti nell'Hamburg European Open, torneo Atp 500 in scena sulla terra rossa tedesca. Il toscano, numero 18 del mondo, terzo favorito del seeding, campione della manifestazione lo scorso anno, ha battuto in poco più di un'ora, per 6-4 6-1, lo svedese Elias Ymer, numero 186 del ranking Atp, proveniente dalle qualificazioni. Al secondo turno Musetti affronterà il vincente del match tra il qualificato brasiliano Seyboth Wild e lo slovacco Kovalik. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 25-Lug-23 15:18