Tennis: Torneo Varsavia. Stefanini supera Fruhvirtova

La toscana accede al secondo turno battendo la promessa della Repubblica Ceca. ROMA (ITALPRESS) – Bell'esordio per Lucrezia Stefanini nel "BNP Paribas Warsaw Open" (torneo Wta 250 con montepremi pari a 259.303 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento di Varsavia, in Polonia. La 25enne di Carmignano, 108 del ranking Wta, ha battuto per 6-1 7-6 (4), in poco meno di due ore di gioco, la baby prodigio ceca Linda Fruhvirtova, 55 del mondo e settima favorita del seeding, dominando il primo set e recuperando per tre volte un break di svantaggio nel secondo. Tra la tennista toscana, che gioca a due mani sia il diritto che il rovescio, e la 18enne di Praga non c'erano sono precedenti. Al secondo turno la Stefanini attende la vincente del match tra l'indiana Ankita Raina, 200 del ranking Wta, e la britannica Jodie Burrage, 95 del mondo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 25-Lug-23 12:25