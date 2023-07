Argento mondiale per Di Veroli nella spada maschile a Milano

L'azzurro battuto in finale dall'ungherese Mate Tamas Koch con il punteggio di 14-10. MILANO (ITALPRESS) – Medaglia d'argento per Davide di Veroli nella spada maschile ai Mondiali di Milano. L'azzurro è stato battuto in finale dall'ungherese Mate Tamas Koch con il punteggio di 14-10. Per il 21enne romano delle Fiamme Oro si tratta della prima medaglia mondiale individuale. L'Italia sale così a 6 medaglie complessive al termine della seconda giornata di gare: un oro, due argenti e tre bronzi. – foto ufficio stampa Fis – (ITALPRESS). gm/red 26-Lug-23 19:56