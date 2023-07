Calcio: Inter. Lautaro Martinez nuovo capitano, l’annuncio social

L'argentino e Lisa Alborghetti in versione 'Barbie'… MILANO (ITALPRESS) – Lautaro Martinez è il nuovo capitano dell'Inter. A darne l'annuncio è lo stesso club nerazzurro che, tramite un post su Twitter, ha pubblicato la foto dell'argentino e Lisa Alborghetti, in versione 'Barbie', con la scritta: "He (o she) is just the captain". Stessa grafica anche per Nicolò Barella e Frederikke Thogersen che, quindi, saranno i vice capitani delle rispettive squadre: maschile e femminile. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 26-Lug-23 17:16