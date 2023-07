Calcio: Lazio. Doppietta di Immobile decide l’amichevole con Nk Bravo

La squadra di Sarri batte la formazione slovena nell'ultimo test del ritiro di Auronzo di Cadore AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) – Quattro su quattro per la Lazio che, nell'ultima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore batte gli sloveni dell'NK Bravo per 2-0 mantenendo la porta inviolata in tutti i match giocati fino ad ora. Sarri schiera quella che, almeno sulla carta, è al momento la formazione titolare con Provedel tra i pali e la linea difensiva composta da Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic mentre in mediana spazio a Cataldi, Vecino e Luis Alberto con il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Passano appena 7 minuti, però, prima che Sarri sia costretto a modificare il proprio assetto per l'infortunio a Cataldi, costretto a lasciare il campo. I ritmi non sono altissimi, ma alla prima combinazione in velocità la Lazio passa con Immobile che prima si fa atterrare in area, poi segna il rigore che sblocca il match andando a segno per la quarta volta in altrettante amichevoli. Nella ripresa, poi, è ancora il bomber laziale a ripetersi su assist di Luis Alberto fissando il punteggio sul 2-0 finale. Esordio per Castellanos, entrato al 63' proprio al posto del numero 17 biancoceleste. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 26-Lug-23 19:58