Il 23enne difensore si trasferisce in Spagna MILANO (ITALPRESS) – Il Milan ha ufficializzato in una nota la cessione in prestito fino a giugno, al Villarreal, di Matteo Gabbia. "Il Club rossonero augura a Matteo le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva", il saluto del Milan al 23enne difensore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Lug-23 09:53