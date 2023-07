Calciomercato: Psg. Delegazione Al-Hilal a Parigi per Mbappé

I sauditi sono pronti a presentare la loro super offerta per il fuoriclasse francese PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il futuro di Mbappè è ancora tutto da decifrare, ma intanto c'è chi si muove con determinazione. Una delegazione dei vertici dell'Al-Hilal, infatti, è a Parigi per chiudere l'arrivo di Malcom, giocatore prelevato dallo Zenit, che ha sostenuto le visite mediche nella capitale francese. Un'occasione buona per mettere in agenda altri incontri importanti. Secondo quanto riportato da L'Equipe, i sauditi – in questi giorni – sperano di poter presentare la loro proposta a Kylian Mbappé e al suo entourage, una cifra fuori da ogni logica di mercato. L'Al-Hilal, intanto, ha fatto un'offerta da 300 milioni di euro al Psg, che ha dato l'ok al club per parlare direttamente con l'attaccante, in scadenza di contratto nel 2024. Secondo la stampa francese e quella spagnola, Mbappè avrebbe già raggiunto un accordo con il Real che lo aspetta a parametro zero per la stagione 2024-2025, ma l'opposizione del Psg e la decisa irruzione dell'Al-Hilal nelle trattative, potrebbe cambiare tutto. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 26-Lug-23 15:21