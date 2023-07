Podio mondiale Italia nel fioretto donne con Volpi, Errigo e Favaretto

In finale la trentunenne delle Fiamme Oro si è imposta sulla lombarda per 15-10 MILANO (ITALPRESS) – Alice Volpi ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto femminile ai Mondiali di Milano. In finale, battuta la connazionale Arianna Errigo con il punteggio di 15-10. Per la trentunenne delle Fiamme Oro si tratta del secondo oro mondiale individuale dopo quello di Wuxi nel 2018. Per la Errigo, invece, si tratta del 12esimo mondiale di fila con almeno una medaglia. Il trionfo italiano nel fioretto è completato dal bronzo di Martina Favaretto. – foto ufficio stampa Fis – (ITALPRESS). gm/red 26-Lug-23 19:34