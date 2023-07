Calcio: Juve. Kostic “Gruppo compatto e di qualità, Vlahovic importante”

"Quella con il Milan è un'amichevole importante per noi, vogliamo vincerla", dice l'esterno serbo TORINO (ITALPRESS) – E' sempre calcio d'estate, ma è comunque Juventus-Milan, una classica del calcio italiano se non europeo. Si giocherà al Dignity Health Sports Park alle 4:30 italiane e Filip Kostic è pronto per una sfida che ha sempre il suo fascino, anche negli Stati Uniti. "Siamo qui in California da qualche giorno. Abbiamo viaggiato tanto, ma è bello essere qui. Abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per prepararci alla prossima stagione, è tutto perfetto – spiega l'esterno serbo -. Affrontare il Milan negli Stati Uniti non cambia le cose. Giochiamo in un posto diverso dal solito, ma per noi è uguale. Siamo professionisti e siamo pronti per tutto, anche per il match di domani. È un'amichevole, ma è importante per noi e ovviamente vogliamo vincere. Ora va tutto bene, stiamo lavorando tanto per essere al meglio per il campionato. Domani sarà il primo match e sarà una buona occasione per capire a che punto siamo e in cosa dobbiamo migliorare. Ovviamente conosciamo già il Milan, una squadra forte con buone individualità, ma anche noi abbiamo qualità, siamo molto compatti e siamo pronti". E' il primo test perchè è saltato quello contro i catalani di Xavi, costretti a dare forfait per la gastroenterite che ha colpito diversi giocatori. "La gara contro il Barcellona noi volevamo giocarla, ma poi è successo quello che sappiamo. Ora abbiamo la partita contro il Milan e poi quella contro il Real per essere pronti per l'inizio della stagione. La sfida contro il Real sarà senz'altro importante, vogliamo vincere per noi e anche per la Serie A. La Juventus è il più grande club in Italia e vogliamo rappresentare l'Italia nel migliore dei modi in ogni partita". Kostic si sofferma anche sul suo connazionale Dusan Vlahovic, attaccante reduce da una stagione complicata e nel mirino di diversi grandi club europei. "Migliora giorno dopo giorno, ha iniziato un lavoro specifico con il preparatore atletico. Lui è molto importante per noi, è molto positivo e concentrato sul recupero e spero che possa tornare in squadra il prima possibile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 27-Lug-23 11:45