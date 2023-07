Calcio: Moenchengladbach. Diagnosticato un tumore ai linfonodi a Lainer

Il club tedesco "Il cancro è stato rilevato molto presto ed è curabile con i farmaci" MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) (ITALPRESS) – Brutta notizia per Stefan Lainer, terzino destro del Borussia Moenchengladbach: al 30enne è stato diagnosticato un tumore ai linfonodi. Il nazionale austriaco dovrà ora sottoporsi a diversi mesi di cure. "Il cancro è stato rilevato molto presto ed è curabile con i farmaci – si legge nel comunicato del club tedesco -. C'è un'altissima possibilità che torni in piena salute e ad una vita normale, incluso lo sport professionistico". "Faremo tutto il possibile per dare a Stevie il miglior trattamento possibile – ha detto l'ad del Moenchengladbach, Roland Virkus -. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza nella lotta contro questa malattia". Il Borussia Moenchengladbach e Stefan Lainer "vorrebbero che i fan e i media rispettassero il fatto che non verranno resi pubblici ulteriori dettagli sul suo trattamento e recupero", conclude la nota della società tedesca. – Foto Image – (ITALPRESS). xd6/red 27-Lug-23 13:52