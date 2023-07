Calcio: Sassuolo. Poker di reti in amichevole col Sudtirol

In gol Henrique e Erlic nel primo tempo, nella ripresa doppietta di Defrel VIPITENO (ITALPRESS) – Vittoria per 4-0 nell'ultimo impegno altoatesino per il Sassuolo, che sul campo di Vipiteno ha affrontato in amichevole il Sudtirol, formazione che milita nel campionato di Serie B allenata da Bisoli. Buon avvio dei ragazzi di Dionisi che prendono subito in mano il pallino del gioco. Il vantaggio neroverde arriva al 14': angolo dalla sinistra di Bajrami, la palla giunge sul fronte opposto per Matheus Henrique, il brasiliano entra in area, rientra sul sinistro dribblando un avversario e con un preciso tiro a giro batte Poluzzi. Al 25' il raddoppio: corner dalla destra di Bajrami e colpo di testa vincente a centro area di Erlic. Non cambia il tema del match nella seconda frazione di gioco. Al 57' il 3-0: lancio preciso di Lopez per Defrel, controllo elegante in area e diagonale sinistro da posizione defilata che supera Poluzzi. All'83' il 4-0: angolo di Laurienté e sinistro al volo in acrobazia di Defrel (per lui doppietta) che chiude l'incontro. Subito dopo il match la squadra è partita per il rientro a Sassuolo dove la preparazione riprenderà lunedì 31 luglio. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 27-Lug-23 19:02