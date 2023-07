Calciomercato: l’Al Hilal punta Osimhen, Psg su Höjlund

Sauditi pronti a fare un'offerta al Napoli, il club francese propone 50 milioni all'Atalanta PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Incassato il 'no' di Kylian Mbappé l'Al Hilal è pronto a cambiare obiettivo. Secondo quanto riportato da l'Equipe la società saudita, che ha provato con ogni risorsa a portare il fuoriclasse francese nel proprio organico anche attraverso offerte fuori da ogni logica, avrebbe adesso messo nel suo mirino l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Presto, quindi, l'Al Hilal potrebbe presentare una proposta faraonica per il nigeriano. Dall'altra parte, il Psg, non vuole farsi trovare impreparato, considerato che con ogni probabilità dovrà ugualmente privarsi di Mbappé che potrebbe approdare al Real Madrid. Il club parigino – secondo l'Equipe – avrebbe già avanzato una proposta concreta all'Atalanta per Rasmus Höjlund. Un'offerta da 50 milioni di euro, la stessa fatta dal Manchester United per il 20enne danese classe 2003, ma con i red devils che avevano messo sul piatto anche bonus che potevano arrivare fino ad ulteriori 10 milioni. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 27-Lug-23 13:40