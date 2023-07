Italrugby, Summer Series: Ruzza capitano azzurro contro la Scozia

Ufficializzata la formazione che scenderà in campo sabato a Murrayfield PADOVA (ITALPRESS) – Kieran Crowley, Ct della Nazionale italiana di rugby maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Scozia sabato 29 luglio alle 15.15 (16.15 italiane) a Murrayfield nel primo appuntamento delle Summer Series in preparazione della Rugby World Cup 2023. Nel confronto numero 36 con la Scozia, due saranno gli esordienti nel quindici titolare dell'Italia con Lorenzo Pani e Martin Page-Relo che scenderanno per la prima volta in campo con la maglia azzurra. Nel triangolo allargato insieme all'estremo delle Zebre ci saranno Bruno e Ioane, al rientro nel gruppo dopo le Autumn Nations Series. Menoncello e Morisi coppia di centri, mentre in mediana, insieme a Page-Relo, Allan vestirà la maglia numero 10. In terza linea Halafi e Zuliani partiranno dal primo minuto con Federico Ruzza che sarà capitano per la prima volta con la Nazionale maggiore dal primo minuto. Seconda linea di marchio Zebre con Sisi e Zambonin, mentre in prima linea scenderanno in campo Ceccarelli, Faiva e Zani. Pronti a subentrare dalla panchina Manfredi, Fischetti, Alongi, Iachizzi, Lorenzo Cannone, Alessandro Garbisi, Da Re e Mori. "La partita contro la Scozia rappresenta un primo, importante, step verso la Rugby World Cup. Molti giocatori avranno la possibilità di giocare in un Test Match di alto livello internazionale mostrando le loro capacità per entrare nella lista dei convocati per il Mondiale. Sarà un momento anche per valutare la prima parte della preparazione in vista delle prossime partite", ha dichiarato Kieran Crowley. Arbitrerà la partita il neozelandese Ben O'Keeffe. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/com 27-Lug-23 12:00