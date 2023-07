Tennis: Torneo Amburgo. Trevisan si ferma ai quarti

La mancina toscana sconfitta in tre set dalla 19enne tedesca Noha Akugue AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Martina Trevisan si ferma ai quarti dell'"Hamburg European Open", torneo Wta 250 con montepremi complessivo pari a 259.303 dollari, che si sta disputando sui campi in terra rossa del "Rothenbaum Tennis Stadium" di Amburgo, in Germania. La 29enne mancina di Firenze, numero 76 Wta, cede a sorpresa per 5-7 6-4 7-5 alla tedesca Noma Noha Akugue, numero 207 Wta, anche lei mancina, in tabellone grazie ad una wild card. La 19enne di Reinbek si giocherà un posto in finale con la vincente del match fra Pera e Shnaider. Dall'altra parte del tabellone sarà invece semifinale fra Daria Saville e Arantxa Rus: l'australiana regola 6-3 6-2 Jule Niemeier, l'olandese, settima testa di serie, si impone con un doppio 6-2 su Eva Lys. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Lug-23 18:01