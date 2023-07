Basket: Varese. Tom Bialaszewski è il nuovo capo allenatore

Il tecnico statunitense torna in Italia dopo aver lavorato al fianco di Messina. VARESE (ITALPRESS) – La Pallacanestro Varese ha reso annunciato "l'accordo raggiunto con Tom Bialaszewski, tecnico statunitense, che ricoprirà il ruolo di head coach dei biancorossi". "Io e la mia famiglia siamo entusiasti di tornare in Italia e sposare il progetto di Pallacanestro Varese. Non vediamo l'ora di conoscere gli appassionati tifosi biancorossi", ha detto il nuovo allenatore del team di Varese, ex assistente di Messina a Milano. "Bialaszewski nasce il 5 gennaio del 1982 a New York. Inizia ad allenare nel 2005 come video intern dei Cleveland Cavaliers. Dal 2007 al 2009 ha ricoperto il ruolo di assistant video coordinator dei Sacramento Kings. Successivamente, dal 2009 al 2011 ha lavorato come Director of scouting e Associate Coach dei Reno Bighornsne l campionato di G- League. Torna in NBA nel 2012 inizialmente nella veste di video coordinator dei Los Angeles Lakers per poi rivestire il ruolo di assistente. Per le successive tre stagioni, è stato nominato direttore tecnico della NBA Accademy in Australia. Dal 2019 al 2022 approda in Europa nella veste di assistente allenatore di coach Messina all'Olimpia Milano": questa la carriera del nuovo tecnico di Varese, riportata dalla stesso club lombardo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 28-Lug-23 10:45