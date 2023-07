Calcio: Cagliari. Shomurodov “Qui per ritrovare lo smalto di Genova”

L'attaccante uzbeko è arrivato alla corte di Ranieri in prestito dalla Roma. CAGLIARI (ITALPRESS) – Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko arrivato alla corte di Claudio Ranieri in prestito (con diritto di riscatto) dalla Roma, si è presentato ai tifosi del Cagliari con un'appostia conferenza stampa dalle sede del ritiro valdostano dei sardi. "Sono molto felice di essere qui, sto conoscendo pian piano il gruppo e i ragazzi mi stanno aiutando molto. Trovare un mister di questo profilo è straordinario, non ha bisogno di presentazioni e ovviamente l'ho seguito negli anni in cui ha scritto pagine importantissime della storia del calcio, l'ultima quella qui in rossoblù. Sono convinto che possa aiutarmi tanto per ritrovare lo smalto di Genova, grazie alla sua serenità e competenza", ha detto Shomurodov, arivato in Serie A nel 2020, indossando la maglia del Genoa. "In Italia mi trovo molto bene, all'inizio poteva mancarmi un po' il mio Paese ma ora per me è una sorta di seconda casa. A Cagliari sono sicuro di trovare serenità e fiducia, un po' come successo a Genova al mio debutto", ha aggiunto l'uzbeko. "Sto lavorando tanto, è fondamentale costruire adesso il percorso che andremo ad affrontare, questa è la strada per farsi trovare pronti per le gare ufficiali. Adesso devo conoscere la squadra, tutti insieme inseguiremo la salvezza che è l'obiettivo primario. Numero di gol? So a quanto devo puntare ma lo tengo per me", ha continuato Shomurodov. "Sento sicuramente la responsabilità dell'attacco del Cagliari, voglio sempre vincere e questa mentalità dobbiamo conservarla ogni giorno. Mi dispiace che abbiamo perso Lapadula, spero che lui e Rog tornino il prima possibile. Mi considero un ragazzo tranquillo e concentrato, dal punto di vista del ruolo non ho preferenze, cerco di mettere a disposizione della squadra e dell'allenatore la mia duttilità a livello tattico: posso giocare in tutte le posizioni dell'attacco", ha concluso l'uzbeko. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 28-Lug-23 14:23