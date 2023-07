Calcio: Mondiali donne. Girone Italia, termina 2-2 Argentina-Sudafrica

Azzurre in campo domani, alle 9,30 italiane, contro la Svezia. ROMA (ITALPRESS) – L'Argentina e il Sudafrica hanno pareggiato per 2-2 ai Mondiali femminili di calcio, in corso in Australia e in Nuova Zelanda. Al Sydney Football Stadium, nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo G (quello delle azzurre), sudafricane avanti per 2-0 grazie alle reti firmate da Motlhalo e Kgatlana. Negli ultimi venti minuti la rimonta della formazione Albiceleste con i gol siglati da Braun e Nunez. Nel Girone, adesso, in attesa di Svezia-Italia, in programma domani, alle 9,30 italiane, Argentina e Sudafrica sono a braccetto a quota 1. Le svedesi e le azzurre sono invece a tre punti. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 28-Lug-23 10:42