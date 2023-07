Calciomercato: Napoli. Sporting resta su Zanoli ma valuta alternative

I portoghesi lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Alessandro Zanoli resta un obiettivo dello Sporting Lisbona che però inizia a valutare altre alternative. Secondo "A Bola", non si registrano progressi nella trattativa per il 22enne terzino del Napoli, per il quale i Leoes avrebbero proposto il prestito con diritto di riscatto. Zanoli resta al momento aggregato alla prima squadra dei partenopei, Rudi Garcia finora si è detto soddisfatto di quanto visto e non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del calciatore: non essendoci novità sul fronte Faraoni, alla fine il tecnico potrebbe optare per la sua conferma. Ecco perchè lo Sporting si guarda intorno, non escludendo di attingere alla seconda squadra per colmare il vuoto sulla fascia destra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Lug-23 14:10