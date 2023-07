Calciomercato: Psg valuta Mbappè 250 mln e pensa a Dembelè del Barça

Il Real Madrid proverà ad abbassare le pretese dei francesi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain sembra essersi rassegnato alla cessione di Kylian Mbappè, tanto da aver fissato il prezzo: 250 milioni di euro la cifra comunicata alla madre del giocatore ma anche al Real Madrid, in prima fila per assicurarsi l'attaccante. Una cifra che però appare fuori mercato considerando che Mbappè si libererà fra un anno a parametro zero e per questo, riportano i media spagnoli, alla Casa Blanca cercheranno di abbassare le pretese di Al Khelaifi. Del resto Mbappè sarebbe anche pronto ad aspettare la prossima estate, anche se dovesse rimanere tutta la stagione in tribuna come avrebbe minacciato il Psg. Che dal canto suo ha tutto l'interesse a cedere il giocatore entro il 31 luglio, altrimenti dovrà versargli 40 degli 80 milioni di euro del premio fedeltà concordato in occasione del rinnovo. A Parigi, fra l'altro, avrebbero anche già individuato il sostituto di Mbappè: al di là dei rumors su Hojlund, Kane e Vlahovic, in cima alla lista dei desideri – riporta "As" – ci sarebbe Ousmane Dembelé. Il francese è sotto contratto col Barcellona fino a giugno 2024, ha una clausola rescissoria da 100 milioni che però, fino al 31 luglio, viene dimezzata a 50. Il Barça ha avviato le trattative per il rinnovo fino al 2027 ma finora non ha trovato terreno fertile e per questo sarebbe disposto a trattare per una cifra inferiore a quella della clausola. I soldi della cessione di Dembelè, fra l'altro, permetterebbero di andare su un laterale destro e un centrocampista, accontentando Xavi. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 28-Lug-23 14:40