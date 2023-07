Fiamingo, Santuccio, Navarria e Isola battute in finale dalla Polonia. MILANO (ITALPRESS) – Medaglia d'argento per l'Italia ai Mondiali di scherma. La squadra azzurra di spada femminile (Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola) è stata sconfitta in finale 32-28 dalla Polonia. Si tratta dell'ottava medaglia azzurra alla kermesse milanese: 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi. – foto ufficio stampa Federscherma – (ITALPRESS). gm/red 28-Lug-23 18:05