Mario Scarzella eletto vicepresidente World Archery

Il numero uno della FITARCO è anche presidente della Federazione Europea. ROMA (ITALPRESS) – Giornata positiva per l'Italia al 55esimo Congresso elettivo World Archery, in svolgimento a Berlino, sede dei Campionati Mondiali di Qualificazione Olimpica per Parigi2024, che prenderanno il via martedì. Il presidente della FITARCO e della Federazione Europea, Mario Scarzella, che dal 2011 ricopriva il ruolo di vicepresidente vicario, era candidato alla vicepresidenza della Federazione Internazionale ed è stato eletto con oltre il 62 per cento dei voti, superando l'altra candidata, ovvero l'austriaca Bettina Krtazmueller. Buone notizie anche per gli altri candidati italiani nelle varie commissioni: l'arbitro italiano Martino Miani è stato eletto nella "Commissione Giudici di Gara", l'ex azzurra e coach della Nazionale Natalia Valeeva è entrata nella "Commissione Tecnici", mentre la dottoressa Fiammetta Scarzella andrà nella "Commissione Medica". Queste le parole di soddisfazione da parte di Mario Scarzella al termine delle votazioni: "Sono davvero soddisfatto per il nostro Paese", ha detto il Presidente FITARCO e presidente della Federazione Europea. "La notizia più bella è che tutti gli italiani candidati sono stati eletti alla prima votazione e questa è la testimonianza del buon lavoro che stiamo svolgendo in ambito internazionale con i nostri rappresentanti. Per quanto mi riguarda ringrazio l'assemblea per la fiducia che mi ha nuovamente accordato. Dopo 20 anni di lavoro per il tiro con l'arco mondiale non era scontato ottenerla e aver ricevuto ancora il loro sostegno è meraviglioso". "E' un voto che evidenzia l'ottimo rapporto tra l'Italia e le altre Nazioni. La mia elezione alla vicepresidenza non è solo un premio al mio impegno ma anche il riconoscimento al lavoro che svolgono giornalmente le nostre società, i nostri tecnici e i nostri atleti, i quali hanno dato forza alla mia candidatura e a quella degli altri", ha aggiunto il numero uno di FITARCO. "I miei complimenti vanno anche alla mia avversaria, che aveva il supporto degli arbitri, di altre Nazioni e soprattutto del mondo 3D e field, dopo aver fatto una presentazione ottima. Per questo la vittoria ottenuta oggi mi fa essere ancor più orgoglioso", ha concluso Scarzella.