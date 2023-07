Nuoto: O’Callaghan, Kos e Qin stelle mondiali, Quadarella in finale 800

Quinto posto per la 4X200 sl azzurra, Deplano in finale 50 stile FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Brilla l'immenso talento della nuova generazione del nuoto mondiale anche nella sesta giornata di gare in vasca a Fukuoka: la diciannovenne australiana Mollie O'Callaghan vince la quarta medaglia in terra giapponese, mentre il ventenne ungherese Hubert Kos vince i 200 dorso maschili. Capitolo a parte per il cinese Qin, che scrive un'altra pagina di storia. La O'Callaghan, dopo aver battuto lo storico record di Federica Pellegrini, si è imposta anche nei 100 stile nuotando in 52"16; medaglia d'argento per Huaghey (+0"33), bronzo per Steenbergen (+0"55). Delude la Mckeon, campionessa olimpica in carica, arrivata quinta. Dall'altra parte, Kos stupisce nei 200 dorso, mettendosi alle spalle veterani del calibro di Murphy e Mityukov, grazie al tempo di 1'54'14. Il cinese Haiyang Qin scrive la storia, diventando il primo atleta a vincere i 50, i 100 e i 200 metri rana. L'atleta ventiquattrenne ha realizzato pure il nuovo record mondiale nei 200 rana (2'05"48) e ora punta anche quello dei 100. Tanta carne al fuoco in una giornata che ha comunque regalato segnali incoraggianti per il nuoto italiano. Nella mattinata giapponese Simona Quadarella ha ottenuto l'accesso alla finale degli 800 metri stile libero, nuotando in 8'21"65, sesto tempo complessivo: inarrivabile, ancora una volta, la prestazione di Katie Ledecky, prima in 8'15"60. Domani la nuotatrice romana scenderà in vasca non solo per la finale degli 800 stile, ma anche per la staffetta 4×200 stile libero. Sempre rimanendo in ambito staffette, il quartetto azzurro, composto da De Tullio, Megli, Ciampi e Di Cola, ha chiuso la finale della 4×200 sl al quinto posto, con il tempo di 7'03"95. L'oro lo vince la favorita Gran Bretagna (6'59"08), mentre l'argento e il bronzo vanno rispettivamente a Stati Uniti (+0"94) e Australia (+3"05). Una prova discreta per l'Italia, nonostante la prima frazione piuttosto deficitaria di Marco De Tullio. "Anche se uno di noi non è in condizione ci sosteniamo al meglio", ha voluto sottolineare un ritrovato Megli, autore di un gran recupero nella seconda frazione. "Un campionato iniziato male e finito peggio: imparerò dagli errori e di certo ne ho commessi molti", ha affermato De Tullio. Grande prova di Leonardo Deplano, capace di conquistare la finale nei 50 stile libero, nuotando in 21"74, ottavo tempo complessivo, distante solo 14 centesimi dal suo personale. "Sono entusiasta per domani, sarà la mia prima finale: ci sono i margini per ritoccare il tempo di Roma", ha affermato Deplano. Margherita Panziera, invece, fallisce l'accesso alla finale dei 200 dorso femminili. Continua la grande tradizione della rana sudafricana, grazie al primo oro mondiale di Tatjana Schoenmaker, visibilmente commossa durante la premiazione. La nuotatrice classe 1997 ha registrato il tempo di 2'20"80 nei 200 rana femminili: secondo posto per l'americana Kate Douglass (+0"43), gradino più basso del podio, invece, per l'olandese Tes Schouten (+0"83). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xl9/glb/red 28-Lug-23 15:59