Tennis: Torneo Atlanta. Fritz accede ai quarti di finale

Lo statunitense batte in due set il cinese Yibing Wu, ora sfida Nishikori. ATLANTA (USA) (ITALPRESS) – Taylor Fritz è approdato ai quarti di finale dell'"Atlanta Open", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 737.170 dollari in corso sui campi in cemento della città statunitense. Il tennista di casa, numero 9 del mondo e prima testa di serie del tabellone, ha sconfitto negli ottavi di finale il cinese Yibing Wu, 89 Atp, col punteggio di 6-4 7-6 (5). Fritz adesso affronterà il giapponese Nishikori. Altri risultati. Ottavi di finale: Kei Nishikori (Jpn) b. Juncheng Shang (Cin) 6-4 7-6 (3); Jeffrey John Wolf (Usa, 8) b. Maxime Cressy (Usa) 7-6 (7) 6-3. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 28-Lug-23 10:51