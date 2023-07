Basket: Biligha saluta Milano e sbarca alla Dolomiti Energia Trentino

Il centro si unisce alla squadra di coach Galbiati MILANO (ITALPRESS) – La Dolomiti Energia Trentino aggiunge al suo settore lunghi un pezzo pregiato: accordo per la stagione 2023-24 tra il club bianconero e il centro Paul Stephane Biligha. Classe 1990, 200 centimetri per 106 chili, Biligha, si legge in una nota del club, "porta atletismo, esperienza e un ricco palmarès di successi ottenuti negli ultimi anni in Serie A in particolare con le maglie di Venezia e Milano". A Milano, sotto la guida di coach Ettore Messina ha vinto due Scudetti (2022 e 2023), una Supercoppa italiana (2020) e due Coppe Italia (2021 e 2022). Con la maglia della Nazionale ha debuttato proprio a Trento, in occasione della Trentino Basket Cup 2017. In totale, in azzurro Biligha ha giocato 66 partite e segnato 278 punti, con un massimo di 12 realizzati nella sfida di Verona contro il Venezuela nel 2019. "Appena si è aperto uno spiraglio per provare a prendere Paul, abbiamo fermato tutte le idee che avevamo in mente e ci siamo buttati a capofitto su di lui – ha detto coach Paolo Galbiati – Siamo felicissimi che abbia accettato la nostra offerta. Ho avuto la fortuna di incrociarlo più volte ed è una persona eccezionale, oltre che un ottimo giocatore. Con la sua durezza, il suo atletismo e la sua conoscenza del gioco siamo convinti che ci darà una grandissima mano per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/com 29-Lug-23 12:20