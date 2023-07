Calcio: Atalanta.Vittoria per 3-1 a Bournemouth,Hojlund vicino al ManUtd

I bergamaschi si impongono grazie alle reti di Maehle, Koopmeiners e Latte Lath ROMA (ITALPRESS) – Quinta vittoria consecutiva per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri si sono imposti 3-1 in casa del Bournemouth grazie alle reti di Maehle, Koopmeiners e Latte Lath. Un successo che certifica lo stato di forma dei bergamaschi, partiti col piede giusto in questo precampionato. La gara del Vitality Stadium ha alzato il livello delle amichevoli fin qui giocate dai nerazzurri: il primo lampo è arrivato da Joakim Maehle, il danese ha sfruttato un pallone nell'area avversaria dopo il tiro di Koopmeiners. Il raddoppio è arrivato con un inserimento da parte dell'olandese, servito in profondità da Lookman. Dopo due minuti è stato Senesi ad accorciare le distanze poco prima del termine del primo tempo. Nella ripresa Gasperini ha dato spazio anche ai due nuovi acquisti Bakker e Kolasinac: Rasmus Hojlund è rimasto in panchina, il danese è sempre più vicino al trasferimento al Manchester United, nelle prossime ore le due società potrebbero trovare l'accordo definitivo sulla base di circa 70 milioni di euro. A decidere il match è stato Latte Lath, già autore di una tripletta nella sfida contro la Pro Vercelli: il 24enne ha trovato il gol a cinque minuti dal termine. Ora i bergamaschi torneranno in campo sabato 5 agosto contro l'Union Berlino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) pia/ari/red 29-Lug-23 18:10