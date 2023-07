Calcio: Guardiola “Arabia Saudita ha cambiato mercato, è una realtà”

"I club devono prendere coscienza di quello che sta succedendo" ROMA (ITALPRESS) – "L'Arabia Saudita ha cambiato il mercato. Non è una minaccia ma una realtà". Anche Pep Guardiola e il suo Manchester City hanno dovuto fare i conti con l'espansione del calcio saudita, con Riyad Mahrez passato all'Al Alhi. "Fino a qualche mese fa, quando Cristiano Ronaldo era stato l'unico ad andare lì, nessuno pensava che così tanti giocatori top sarebbero finiti nel campionato saudita – osserva Guardiola – In futuro ce ne saranno ancora di più ed è per questo che i club devono prendere coscienza di quello che sta succedendo. Mahrez ha ricevuto un'offerta incredibile, non potevamo dirgli di no". Richard Masters, ad della Premier League, ha detto di non essere preoccupato dalla concorrenza saudita. "In Premier League si spende più delle altre leghe perchè l'organizzazione è migliore e i ricavi da diritti tv e sponsor sono più alti – commenta Guardiola – Non so per quanto tempo il campionato saudita sosterrà questi investimenti, vogliono creare un torneo forte e al momento possono permetterselo. La mia sensazione è che andrà avanti, i calciatori vogliono fare l'esperienza di andare a giocare lì e loro possono accontentarli". Per quanto riguarda Mahrez, "non cerchiamo un sostituto in termini di caratteristiche perchè ogni giocatore è diverso. Vediamo che succede con i giocatori in prestito, quali resteranno qui, qualcosa succederà". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Lug-23 16:06