Calcio: Sassuolo. Viti “A Nizza stagione non facile, qui per crescere”

"Il fatto di ritrovare Dionisi è stato importante nella mia scelta" SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – "Il fatto di ritrovare il mister è stato un fattore importante nella mia scelta. Dopo un anno non facile avevo bisogno di ripartire". Mattia Viti non nasconde come la presenza di Alessio Dionisi – già suo allenatore a Empoli – sulla panchina del Sassuolo lo abbia spinto a tornare in Italia dopo appena una stagione. "Al Nizza non è stata un'annata facile ma mi ha fatto crescere tanto, come uomo, come ragazzo – racconta ai canali ufficiali del club – Non ho avuto tanto spazio, era anche la mia prima avventura fuori casa, senza il supporto della famiglia e degli amici. Sono arrivato in punta di piedi, sapevo di giocarmi il posto con Dante che però mi ha preso subito sotto la sua ala e siamo diventati amici. Ho fatto anche il mio primo gol, ho affrontato Messi al Parco dei Principi, durante la partita gli ho chiesto la maglia e poi me l'ha data, ma quando ho saputo che l'interesse del Sassuolo era concreto ho fatto il possibile per venire qui. Questo è un ambiente dove un giocatore può crescere e dimostrare, avevo voglia di tornare a divertirmi e giocare". E chissà che il Sassuolo non possa riaprirgli le porte della Nazionale. "La scelta di tornare in Italia è legata a motivi personali ma l'obiettivo è riprendermi la maglia azzurra, è il sogno di ogni ragazzo vincere qualcosa col proprio Paese", conclude. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 29-Lug-23 14:21