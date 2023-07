Calcio: Ternana. Via Leone, Capozucca è il nuovo ds

Per il dirigente si tratta di un ritorno dopo l'esperienza fra il 2002 e il 2004 TERNI (ITALPRESS) – La Ternana cambia. Via il direttore sportivo Luca Leone, a prenderne il posto è ufficialmente Stefano Capozucca. Per l'esperto dirigente, ex tra le altre di Genoa, Livorno, Frosinone e Cagliari, si tratta di un ritorno a Terni, dove ha già operato alle dipendenze di Luigi Agarini nel biennio 2002/2004. "Al nuovo diesse delle Fere l'augurio sincero di buon lavoro da parte del presidente Nicola Guida e di tutta la famiglia rossoverde", si legge in una nota del club. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 29-Lug-23 12:38