Calciomercato: Bayern. Sommer “Inter? Vediamo cosa succede”

"Se ne parla da qualche giorno", si limita a dire il portiere elvetico TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Se ne parla ormai da qualche giorno, vediamo cosa succede". Bocca cucita per Yann Sommer, interpellato da "Sport1" sull'Inter dopo l'amichevole col Kawasaki Frontale che lo ha visto difendere i pali del Bayern Monaco per tutti i 90 minuti. "Ho un ottimo rapporto con tutti nel club", ha aggiunto il 34enne portiere elvetico che però, in vista degli Europei dell'estate prossima, non vuole trascorrere la stagione in panchina come vice Neuer. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Lug-23 15:28