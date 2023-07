Calciomercato: Fiorentina. ManUtd su Amrabat ma prima deve vendere

Il marocchino ha una valutazione attorno ai 35 milionio LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sofyan Amrabat è un obiettivo ma se ne riparlerà a fine agosto. Dall'Inghilterra confermano l'interesse del Manchester United per il 26enne centrocampista marocchino che la Fiorentina valuta attorno ai 35 milioni di euro. Stando al "Guardian", la priorità dei Red Devils in questo momento è una punta, con l'atalantino Hojlund in cima alla lista, ma Amrabat rappresenterebbe un upgrade rispetto a Scott McTominay. Prima, però, bisogna sfoltire la rosa, con lo stesso McTominay, Maguire, Fred, van de Beek, Henderson e Martial sul mercato. Solo allora si potrà ragionare di nuovo in entrata e provare a prendere Amrabat. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Lug-23 10:27