Calciomercato: Psg. Galatasaray molla Paredes

Offerto un triennale ma il giocatore tentenna, passo indietro dei turchi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Galatasaray non vuole più aspettare Leandro Paredes. Secondo "L'Equipe", il club turco ha deciso di mollare il 29enne centrocampista argentino rientrato al Psg dal prestito alla Juventus ma fuori dai piani di Luis Enrique. I turchi si erano visti accettare un'offerta da 6 milioni di euro e avevano messo sul piatto per Paredes un triennale, sperando di convincerlo così come fatto col connazionale e compagno di squadra Mauro Icardi. Ma davanti ai tentennamenti dell'ex Juve, il Galatasaray avrebbe deciso di fare un passo indietro e valutare altre opzioni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Lug-23 10:10