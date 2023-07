F1; Verstappen In Pole Nella Sprint Race Del Belgio, Ferrari 2^ Fila

Al fianco dell'olandese partirà Piastri, terzo Sainz e quarto Leclerc SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Max Verstappen scatterà in prima posizione nella gara sprint del Gp del Belgio. Il pilota della Red Bull ha centrato la pole position con il tempo di 1'49"056. Secondo tempo per la Mclaren di Oscar Piastri (+0"011) mentre dalla seconda fila scatteranno le due Ferrari di Carlos Sainz (+0"025) e Charles Leclerc (+0"195). Seguono Lando Norris, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Esteban Ocon e George Russell. Visto lo slittamento dello shootout a causa della pioggia, la Sprint Race a Spa prenderà il via alle 17.05. (ITALPRESS). glb/red 29-Lug-23 13:34 GMT+2