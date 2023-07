Francesca Benedetti in “Erodiade”

Ai Giardini della Filarmonica, il silenzioso suono dell’estate Romana, viene scosso dalla Voce Vibrante e piena di Pahtos, di Erodiade, interpretata da Francesca Benedetti, che cattura l’attenzione del pubblico: “FAI TU L’ELENCO”.

Da quel momento, tutta l’attenzione è rivolta su di Lei. L’opera di Testori, qui in anteprima. Cattura l’attenzione, ti coinvolge, ti prende allo stomaco. Anche se non si segue in tutto e per tutto il testo. Eroidiade, una donna che vede da una parte sparire il suo fascino e la bellezza, spodestata da sua Figlia Salome, a tal puto che Erode ne confonde il nome nel momento clou dell’intimità , dalla’altra la primordiale e carnale attrazione verso il Battista. Il tutto circondato da una scenografia, che ti cattura a livello subliminale.

La Graficizzazione della testa del Battista, che si sdoppia e specchia nello sfondo come un Rorschach, stimolando l’inconscio attraverso i due emisferi, che si conclude con un’animzione 2/3d di quello che sembra un cuore pulsante, da cui alla fine sgorga un fuoco rosso sangue. Una musica qausi impalpabile, ma efficace, anche in tutta la sua modernità.

Ma è la scenografia, che colpisce nella sua apparente semplicità. Un rosso trono, come l’abito di Erodiade, con ai piedi una bacinella traboccante di sangue, il cui sguardo di Essa, quando ci rivolge a Jokanaan sembra più essere uno specchio dell’anima, che il contenitore della Testa del Battista. Il trono sullo sfondo ad una certa distanza, si trasforma in una simbolica Croce. La croce del Cristo? La Croce di Erodiade che ha la colpa di aver partirito Salome, La croce che tutti portiamo, la croce che ci libererà ancora una una volta… Grazie Francesca, per questa serata, liberatoria.