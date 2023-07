Italia oro mondiale nella spada maschile dopo 30 anni

Gli azzurri guidati dal ct Chiadò hanno battuto 45-32 la Francia. MILANO (ITALPRESS) – L'Italia della spada maschile ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di Milano. La squadra azzurra guidata da ct Dario Chiadò e composta da Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli e Federico Vismara ha battuto in finale la Francia, contro cui aveva perso la finale lo scorso anno al Cairo, con il punteggio di 45-32. Per Di Veroli è la seconda medaglia in questa competizione avendo già vinto l'argento nella prova individuale. L'oro nella spada a squadra mancava all'Italia da 30 anni: l'ultima era stata vinta nell'edizione mondiale del 1993 ad Essen con protagonisti gli azzurri Stefano Pantano, Angelo Mazzoni, Maurizio Randazzo, Paolo Milanoli e Sandro Cuomo. Con questa degli spadisti, l'Italia arriva a quota dieci medaglie: ha fatto meglio solo al Cairo 1949 e Catania 2011 quando portò a casa 11 medaglie totali. In caso di medaglia della squadra di fioretto maschile, impegnata domani, questo record potrebbe dunque essere eguagliato. – foto ufficio stampa Fis – (ITALPRESS). gm/red 29-Lug-23 19:17