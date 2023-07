Calcio: Amichevoli. Atletico Madrid batte ManCity 2-1

Depay e Carrasco a segno per i colchoneros, Dias accorcia SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – L'Atletico Madrid offre la sua versione migliore e a Seul mette alle corde e batte i campioni d'Europa del Manchester City. Finisce 2-1 per i colchoneros, che collezionano le occasioni migliori e sbloccano la gara al minuto 67 con Depay dopo una bella combinazione con Correa. Passano sette minuti e arriva il raddoppio, stavolta a firma Carrasco, mentre il City riesce ad accorciare all'85' con Ruben Dias sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nell'Atletico, alla seconda uscita estiva dopo la sconfitta con una selezione dei giocatori del campionato sudcoreano, 61 minuti in campo per Morata, sempre al centro di vari rumors di mercato. Per il City, invece, prima sconfitta in quello che era l'ultimo test di questo precampionato: il prossimo impegno degli uomini di Guardiola sarà la sfida del 6 agosto contro l'Arsenal che metterà in palio il Community Shield. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Lug-23 15:58