Calcio: Milan. Furlani “Faremo una grande stagione”

"Vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa come l'anno scorso" MILANO (ITALPRESS) – L'ottavo colpo di mercato è andato a segno, e Yunus Musah a breve diventerà un giocatore del Milan. Con il Valencia sono stati sistemati gli ultimi dettagli, e l'operazione è stata chiusa sulla base di 20 milioni più uno di bonus. Il centrocampista statunitense (ma ha anche passaporto ghanese, italiano e inglese) è atteso in Italia martedì, e mercoledì sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 2028. Dagli Stati Uniti, dove il Milan si è allenato sui campi della prestigiosa università di UCLA, sono arrivate le parole dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, che ai microfoni di ESPN ha parlato dell'attualità rossonera, dal mercato alla gestione del club: "Abbiamo investito molto nei giocatori, negli acquisti per cercare di avere una stagione migliore quest'anno – ha dichiarato il CEO rossonero -. Quindi direi che stiamo andando molto bene, sono molto felice dell'allenatore e dei giocatori e penso che faremo una buonissima stagione. Da tifoso io sono molto felice e spero che anche i tifosi saranno felici come lo sono io. La situazione della società è molto buona. Il Milan veniva da anni di crisi, abbiamo passato sette anni senza andare in Champions e ora siamo dentro da tre". "L'anno scorso abbiamo centrato la semifinale, due anni fa lo scudetto. Stiamo investendo parecchio. Direi che sono molto felice di come stiamo andando". Furlani, che fin da subito non ha nascosto di essere sempre stato un tifoso rossonero, ha parlato anche del suo ingresso nel club e dell'investimento per il nuovo stadio: "Quando sono entrato al Milan la società era in crisi – ha spiegato – Ora abbiamo un piano, un percorso e una direzione molto buoni. Vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa come l'anno scorso. Abbiamo vari progetti di miglioramento e il principale è quello del nuovo stadio. Se ne è parlato per molti anni, ma spero che un giorno sia pronto, in modo da tornare qui e parlarvene. Noi e l'Inter abbiamo lo stadio in comune, questa è un'eccezione per due società così grandi. Vogliamo avere un nostro impianto, equiparandoci al resto del mondo".