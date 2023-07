Al Psg andranno invece 10 milioni per il cartellino ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il Galatasaray ha comunicato le cifre dell'operazione che ha portato al riscatto definitivo di Mauro Icardi. Per il cartellino dell'attaccante argentino verranno versati al Paris Saint Germain 10 milioni di euro pagabili in 4 anni mentre Icardi ha firmato un triennale da 6 milioni di euro netti a stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Lug-23 16:13