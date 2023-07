Calciomercato: Liverpool. Idea Mbappè in prestito per un anno

Il giocatore sarebbe poi libero di andare al Real LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Kylian Mbappè ha detto no all'Al Hilal perchè vuole solo il Real Madrid nel 2024, i blancos non hanno intenzione di sborsare un euro per anticipare il suo arrivo già in questa sessione ma il Paris Saint Germain farà di tutto per non perderlo a parametro zero. Uno scenario complesso nel quale il Liverpool potrebbe mettere d'accordo tutti. Secondo il "Sunday Mirror", i Reds starebbero pensando di 'affittare' Mbappè, proponendo al Psg un prestito annuale: in questo modo i francesi incasserebbero qualcosa e risparmierebbero sull'ingaggio mentre il giocatore, a fine stagione, potrebbe realizzare il sogno di passare al Real e lo farebbe da svincolato. Del resto in passato sia il calciatore che la madre e agente Fayza Lamari hanno sempre speso belle parole per il Liverpool e Klopp e potrebbero vedere di buon occhio la chance di giocare un anno ad Anfield. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Lug-23 16:42