Calciomercato: Lukaku “Juve? Non credo si farà”

L'attaccante rompe il silenzio, intercettato da un tifoso ROMA (ITALPRESS) – Fuori dai piani dell'Inter dopo il suo clamoroso dietrofront, Romelu Lukaku difficilmente indosserà la maglia della Juventus. L'attaccante ancora di proprietà del Chelsea, in un video diffuso sui social e ripreso dalla stampa belga, viene intercettato da un tifoso nerazzurro che gli chiede di non dire mai "Forza Juve" qualora finisse alla corte di Allegri. "No mai", la replica di Lukaku, che però prima di salire in macchina aggiunge: "Non credo che il trasferimento si farà". A questo punto all'attaccante belga, sul quale il Chelsea non conta più, potrebbe rimanere una sola destinazione: l'Arabia Saudita, in particolare l'Al Hilal, ipotesi rifiutata più volte nelle scorse settimane. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Lug-23 15:33