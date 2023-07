Calciomercato: Psg. Ingaggiato il portiere spagnolo Tenas

Arriva a parametro zero dal Barcellona PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain ha ufficializzato l'ingaggio di Arnau Tenas, 22enne portiere spagnolo a fine contratto col Barcellona. Per lui accordo fino al 2026. "Sono molto felice di unirmi a questo grande club e di far parte della famiglia del Paris Saint-Germain, ottimi portieri hanno segnato la storia del Psg", le parole di Tenas che rivolge un pensiero anche a Sergio Rico, il connazionale e neo compagno di squadra che sta provando a recuperare da una brutta caduta da cavallo rimediata a fine maggio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Lug-23 15:40