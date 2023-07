Motocross, in Finlandia vince Febvre e Prado consolida la leadership

LO spagnolo comanda la clasifica con 720 punti ROMA (ITALPRESS) – E' Romain Febvre il vincitore del GP della Finlandia, quattordicesima tappa della stagione 2023 del mondiale di Motocross. Dopo la vittoria di gara 1 il francese della Kawasaki ha ottenuto il secondo posto in gara 2 che è invece andata al leader Jorge Prado. Lo spagnolo della GasGas, che si era piazzato terzo in precedenza, ha mantenuto la testa per tutta la gara. Al terzo posto si è invece piazzato l'olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha). Il nostro Alberto Forato con la Ktm, si è dovuto accontenare del dodicesimo piazzamento finale. In classifica Prado si porta a quota 720 punti contro i 622 di Romain Febvre e i 550 di Jeremy Seewer (Yamaha). – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). pc/red 30-Lug-23 18:03